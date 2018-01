Politie redt uitgemergelde hond in Sint-Lievens-Houtem

De lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft samen met de dienst dierenwelzijn een zwaar verwaarloosde hond in beslag genomen in Sint-Lievens-Houtem. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. De negenjarige Franse buldog Mona zat zwaar uitgemergeld door ondervoeding in een kooi achteraan in de tuin. Het dier moet wellicht geëuthanaseerd worden.

Hondje Mona werd naar dierenasiel Animal Trust in Melle overgebracht waar ze enkele maaltijden en een warme jas kreeg om op krachten te komen. “De hond was zwaar ondervoed toen wij ‘m in beslag namen”, bevestigt hoofdinspecteur Pascal Hubeau die bij de inbeslagname aanwezig was. “Het dier is er heel slecht aan toe en zal wellicht niet lang meer leven. De politie krijgt vaak meldingen van dieren die verwaarloosd worden terwijl het niet om verwaarlozing gaat maar deze keer was het jammer genoeg wel ernstig. Gelukkig is deze vorm van verwaarlozing uitzonderlijk.”

Geen adoptie

Het dierenasiel vraagt om nog geen contact op te nemen voor een mogelijke adoptie maar doet wel een oproep naar financiering voor de medische kosten die nog zullen volgen om Mona er weer bovenop te krijgen. “Het is nog een grote vraag of ze erdoor zal komen en welke medische problemen er misschien nog zullen zijn”, klinkt het op hun facebookpagina. Animal Trust deelt ook enkele schrijnende beelden en belooft de komende dagen updates te geven van de toestand van Mona.