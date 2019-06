Politie pakt opnieuw Most Wanted-moordenaar op

Speurders van het gespecialiseerde FAST-team van de federale politie hebben een voortvluchtige gevat die op de Belgische Most Wanted-lijst stond. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.Ze arresteerden Grzegorz ­Janowicz (29), die tot 18 jaar cel veroordeeld werd voor doodslag, toen die zijn hond uitliet in het ­Dudenpark in Brussel. De man werd al twintig maanden gezocht. Nog geen drie weken geleden kon de politie ook in Calpe iemand van de Most Wanted-lijst oppakken.

Janowicz is de elfde voortvluchtige op de Most Wanted-lijst die kon worden gearresteerd sinds de opstart van de lijst, goed twee jaar geleden. Op dit moment worden nog negentien voort­vluchtige veroordeelden gezocht. "Sinds 3 juni is de wet veranderd en mogen wij bijzondere opsporingsmethoden gebruiken, zoals telefoontaps. Dat zal het aantal ­arrestaties hopelijk doen toenemen", zegt commissaris Martin Van Steenbrugge.

Drie weken geleden werd Leonardus (Lei) Beaumont nog opgepakt in het Spaanse Calpe. Hij werd gezocht voor de moord op zijn ex-vrouw in Vucht.