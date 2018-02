Politie op zoek naar 30-jarige vrouw

De politie is op zoek naar de 30-jarige VO Thi. Ze werd gisteravond voor het laatst gezien rond 21.30 uur toen ze de gemeenschappelijke feestzaal op de Charles Thielemanslaan in Sint-Pieters-Woluwe verliet. Daar vierde ze het Chinese Nieuwjaar. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

VO Thi is van Vietnamese afkomst. Ze is 1.55 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft kort zwart haar en draagt een paarse bril. Ze is autistisch en kan moeilijk communiceren.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een flitsende rose 'Bomber' jas over een beige ¾ jas, een witte muts met een ponpon en blauwe stippen, een zwarte broek en zwarte schoenen.

Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail naar opsporingen@police.belgium.eu.