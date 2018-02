In Roeselare is deze voormiddag een baby dood aangetroffen in een woning. De politie behandelt de zaak als een verdacht overlijden en bevestigt aan VTM NIEUWS dat het gaat om een baby van drie maanden oud.

Het levenloze lichaam werd gevonden in een woning aan het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg. Het parket is momenteel ter plaatse en onderzoekt de zaak. In de loop van de namiddag zal er meer informatie verspreid worden.

Foto: Google Street View.