Politie onderzoekt peppersprayincident op Tomorrowland

Vorig weekend was er al een probleem met de diefstal van smartphones op Tommorowland, dit weekend gaan de dieven nog stoutmoediger te werk. Gisteravond gebruikten onbekenden pepperspray in de buurt van het hoofdpodium. In de paniek die daardoor ontstond konden de dieven aan de haal gaan met smartphones en bankkaarten. Het incident kwam aan het licht door een bericht op sociale media.

Het incident gebeurde gisterenavond rond tien uur aan het hoofdpodium. Er breekt plots paniek uit, zo'n honderd festivalgangers vluchten weg van een walm van pepperspray. Een vrouw post op Facebook dat op dat moment ook haar gsm, bankkaart en identiteitskaart zijn gestolen.

"Vlak voor ik de massa inging had ik mijn telefoon in mijn handtas gestoken met daar bovenop een flesje water. En toen we uit die massa kwamen, zag ik dat dat weg was", vertelt Kora-Li Melis. "En op het moment dat ik mij wou omdraaien om te kijken van, ga ik die hier nog ergens vinden, stormt er opeens een massa van zo'n honderd man de achterkant van het terrein op. En toen rook ik zelf ook iets. Een geur, ik dacht eerst van hier is ergens brand uitgebroken. Want dat pakte echt op mijn ademhaling, ik begon te hoesten en zo en tranende ogen."

(Lees verder onder het bericht)

"Door mazen van net geglipt" Tomorrowland heeft zelf nog geen klacht ontvangen over het incident, zegt woordvoerster Debby Wilmsen, die het nieuws zelf via de sociale media te weten kwam. Ze laat ook weten dat de organisatie haar uiterste best doet om verboden voorwerpen bij de controles aan de ingang te onderscheppen, maar dat het ook na een dergelijk incident niet mogelijk is om 70.000 festivalgangers van binnen en van buiten de controleren.

"We doen standaardcontroles aan de ingang. Pepperspray is een verboden wapen en is dus niet toegelaten, dat staat ook duidelijk in de regels", aldus de woordvoerster nog. "We doen ons best om zoveel mogelijk verboden voorwerpen te onderscheppen, maar het is helaas niet uit te sluiten dat er iemand door de mazen van het net glipt.

Onderzoek De federale politie onderzoekt de zaak. Momenteel kunnen ze nog niet veel extra informatie geven.