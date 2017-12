Politie onderzoekt foto shoppende agenten

De Brusselse politie start een intern onderzoek naar twee shoppende agenten in het winkelcentrum Docks Bruxel in Brussel. Een foto van de agenten circuleert al even op sociale media. "Politieagenten worden geacht om steeds paraat te staan", zegt de politie aan VTM NIEUWS.

Op de foto is te zien hoe twee agenten in uniform rondwandelen in het winkelcomplex met shoppingtasjes. "Het zijn in ieder geval politiemensen uit een tweetalige zone. Dat zie je aan de vermelding op hun uniform", zegt de politiewoordvoerder van de zone Brussel-Elsene Olivier Slosse. "Gezien het om een foto uit Docks gaat, is de kans groot dat het agenten van onze zone zijn."

De politie onderzoekt wanneer de foto genomen is en wie de agenten op de foto zijn. Ze betreuren wel het alleszins wel. "Tijdens de dienst verwachten we van onze medewerkers dat zij beschikbaar zijn voor hun taken, zowel fysiek en mentaal. Winkelen schept op z'n minst de indruk dat dit niet het geval is. In een context van dreigingsniveau drie is het belangrijk om snel en efficiënt te kunnen reageren op incidenten, wat niet het geval is als je met boodschappen over de straat loopt", aldus Slosse.

De foto doet denken aan die andere foto van shoppende militairen van vorig jaar. Toen ontstond veel commotie, omdat een miliair in de Brusselse Nieuwstraat wandelde met een shoppingtas.

