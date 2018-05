Politie: “Neem autosleutel mee naar slaapkamer”

De politie roept op om je autosleutel ’s nachts mee naar de slaapkamer te nemen. Veel auto’s starten namelijk zonder dat je de sleutel ervan in het contact moet steken. Criminelen kunnen het signaal van de sleutel oppikken en zo de auto starten. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In Groot-Brittannië gebeurde dit soort diefstal al, maar in ons land nog niet. “Maar gespecialiseerde autodieven kennen het systeem”, zegt Guy Thyskens van de federale politie aan Het Nieuwsblad.

Relay box

Mensen leggen hun autosleutel ’s nachts vaak in de buurt van hun voordeur of in de buurt van de wagen zelf. Criminelen kunnen met een ‘relay box’, een klein toestel dat online te koop is, de woning langs de buitenkant scannen. Met de ‘relay box’ pikken ze een signaal op tussen de sleutel en de wagen, waardoor een medeplichtige de deur kan openen en de wagen starten.

Aluminiumfolie

Je hoeft je autosleutels niet per se mee te nemen naar de slaapkamer. Je kan ze ook in een metalen doosje steken of in aluminiumfolie wikkelen.