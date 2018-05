Politie mag altijd bodycams gebruiken

Vanaf vandaag mag elke politieman in uniform mensen filmen met een bodycam. Vooral bij vechtpartijen, massa-evenementen of achtervolgingen moet dat de politie helpen om achteraf duidelijkheid te scheppen. Mensen mogen niet weigeren om gefilmd te worden, maar ze kunnen de beelden wel zelf opvragen om bijvoorbeeld te bewijzen dat de politie in de fout is gegaan.

Met een bodycam, of een dashcam in de auto, kan de politie je vanaf nu overal filmen. In Mechelen bijvoorbeeld, doen ze het al sinds 2011 in uitzonderlijke gevallen. Nu de regels versoepeld zijn, mag het eigenlijk altijd.

De politie moet wel telkens zeggen dat er gefilmd wordt en dat mogen burgers niet weigeren. Ook zij kunnen de beelden namelijk opvragen. Ze dienen dan als bewijsstuk in dossiers om bijvoorbeeld te bewijzen dat de politie een fout heeft gemaakt.