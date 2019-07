Politie laat agenten al jaren 'giftig' water drinken

Het personeel van drie Brusselse politiekazernes vreest voor zijn gezondheid, nu uit metingen blijkt dat er in het kraantjeswater giftige stoffen zitten. Zo is het loodgehalte dertien keer hoger dan de Europese norm toelaat, schrijven Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure.

Begin juni nam een extern bedrijf stalen van 43 waterkraantjes in drie kazernes van de federale politie in het Brusselse: kazerne Geruzet, De Witte De Haelen en kwartier Kroon. Volgens de politietop waren de resultaten "bevredigend", maar het personeel kreeg te horen dat er "drie probleempjes" waren. Zo bevatten twee stalen te veel lood en een derde te veel ijzer.

Normen overschreden

Intussen zijn alle resultaten uitgelekt. "De Europese norm wordt veel vaker overschreden dan toegegeven", zegt Marc Duplessis van ACOD Politie. Het personeel en de bonden zijn vooral bezorgd over het vele lood in het leidingwater. Er zit tot dertien keer meer lood in dan toegestaan. "Het personeel drinkt al jaren van dat water en zet er meerdere keren per dag koffie mee", aldus de vakbondsman. "Eigenlijk vergiftigt de federale politie al jaren haar eigen personeel."

De politie erkent het probleem en zegt dat ze er bij de Regie der Gebouwen, eigenaar van de kazernes, op aandringt om de oude loden leidingen te vervangen. Met affiches en stickers waarschuwt ze het personeel dat het geen kraantjeswater mag drinken.