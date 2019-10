Als zich een nieuwe terreurdreiging of een andere grote veiligheidscrisis voordoet, kan de federale politie die niet meer aan. Dat blijkt uit een rapport over de werking van de federale politie, dat is bezorgd aan de Kamer en vandaag in De Tijd staat. Het rapport is opgesteld door de federale politieraad, waarin burgemeesters, experts, topmagistraten en politiechefs zitten.