Politie houdt klopjacht op verdachte uit FAROEK

De politie heeft gisteravond een klopjacht gehouden in Sint-Truiden op de vermoedelijke dader van een poging tot verkrachting in Hasselt. Na een uitzending van het opsporingsprogramma FAROEK kreeg de politie verschillende tips over de verdachte. De klopjacht gisteren leverde echter niets op, de vermoedelijke dader kon ontkomen en is dus nog op vrije voeten.

In FAROEK kon u dinsdagavond zien dat de politie op zoek is naar een man die in Hasselt een jonge vrouw probeerde te verkrachten op 26 augustus 2017. Hij had haar leren kennen in een bar en wou een stukje meelopen op weg naar huis. Plots sloeg hij haar en probeerde haar te verkrachten.

Tips Na het programma kwamen verschillende tips binnen over één man. De politie heeft gisteren dan ook een klopjacht gehouden op de vermoedelijke dader in Sint-Truiden. Ze konden hem echter niet vatten en dus is hij nog op vrije voeten.

De politie vraagt nu om zo snel mogelijk contact op te nemen als iemand weet waar de man, die te zien is op de bewakingsbeelden, op dit ogenblik verblijft. Dat kan op het gratis nummer 0800 30 300.

Bekijk ook: