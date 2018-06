Politie heeft toegang tot privécamera's

Wie een camera aan zijn huis heeft hangen, is verplicht om dat aan de politie te laten weten. Binnen een tweetal jaar wil die namelijk elke privébewakingscamera weten hangen, behalve als die enkel je privéterrein filmt. Wie die van hem niet aangeeft, riskeert boetes tot 20.000 euro. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Om misdrijven op te lossen, kunnen camerabeelden van cruciaal belang zijn. Om die reden zijn eigenaars van privébewakingscamera's sinds kort bij wet verplicht om hun camera te registreren via www.aangiftecamera.be. Zo kunnen politie- en veiligheidsdiensten een digitale kaart maken met elke private bewakingscamera. "Via zo'n centraal register kan er sneller op de bal gespeeld worden, waardoor daders sneller in het vizier kunnen komen", legt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) uit.

Privacycommissie

Tot op vandaag hebben al 52.000 mensen, steden, gemeenten en bedrijven hun camera aangegeven bij de Privacycommissie. Al die mensen zijn verplicht om dat nu opnieuw te doen via de nieuwe website. Wie voor 25 mei 2018 al bewakingscamera's had, krijgt een overgangstermijn van twee jaar.

Enkel camera’s met openbaar domein

"Winkels, bedrijven en gemeenten moeten bijna alle bewakingscamera's aangeven. Bij particulieren gaat het enkel over camera's die deels zicht leveren op het openbaar domein, zoals de straatkant van een woning." Camera's in uw huis of gericht op uw tuin hoeven dus niet geregistreerd te worden.

20.000 euro boete

Het volstaat niet om de locatie van de camera mee te delen. De politie moet ook weten over welk type camera het gaat en wie de gegevens beheert. “Ook de bewaringstermijn, of de camera's permanent opnemen en of de beelden in real time bekeken worden, is info die geregistreerd moet worden", klinkt het. Wie zijn camera('s) niet registreert, loopt kans op een boete van 100 tot 20.000 euro.