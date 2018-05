Politie handen vol met trouwstoeten

De Antwerpse politie had vandaag de handen vol met trouwstoeten. Dat zegt de woordvoerder van de Antwerpse politie, Wouter Bruyns, aan Het Laatste Nieuws. Een aantal trouwstoeten verliep rustig, al waren er in de namiddag bij enkele stoeten toch verschillende inbreuken op de wegcode.

Het ging onder meer over trouwstoeten op het Zuid, aan de Haantjeslei en de Belegstraat. De politie werd op de hoogte gebracht door mensen die een terrasje aan het doen waren. De politie kwam massaal ter plaatse. De sfeer werd er snel erg gespannen. Het zou nog tot een handgemeen zijn gekomen, maar daar is voorlopig nog niet meer over geweten.

“Wij hebben ter plaatse pv’s uitgedeeld maar er zijn ook goede camerabeelden die we zullen gebruiken om de deelnemers te identificeren. Alhoewel er een wettelijke regeling bestaat voor dergelijke trouwstoeten, was er vandaag geen enkele daarvan aangevraagd”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De auto’s die deelnamen aan de stoeten waren voornamelijk dure, gehuurde wagens.