In Gent is de politie massaal uitgerukt voor een vechtpartij tussen jongeren in het sport- en recreatiepark Blaarmeersen. Acht minderjaringen zijn opgepakt.

Volgens de eerste informatie ging de vechtpartij tussen twee bendes. Eén uit Brussel en één uit Gent. Ze zouden hebben afgesproken om te vechten.

Door het mooie weer was het erg druk vandaag aan de Blaarmeersen.