Politie dreigt met staking tijdens Gentse Feesten

De Gentse lokale politie dreigt met een staking tijdens de Gentse Feesten. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De vakbonden eisen dringend extra aanwervingen.

ACOD, VSOA, ACV Politie en NSPV dienen een gemeenschappelijke stakingsaanzegging in voor de Gentse politie, die loopt van 1 juli tot en met 30 september. Niet toevallig zitten de Gentse Feesten in die periode. "Zo kunnen we meer druk zetten", zegt Joery Dehaes van ACV Politie.

Op papier zou het kader van de politiezone Gent 1.178 mensen moeten tellen, maar dat cijfer zou al jaren op 1.099 liggen door besparingen. En in de praktijk zijn er zelfs nog dertig mensen minder, luidt het. De politie zal voor de Gentse gemeenteraad van maandagavond nog actievoeren om de situatie aan te klagen.