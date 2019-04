Politie Brussel verhoogt budget om meer personeel te kunnen aannemen

Het budget van de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene wordt in 2019 met 15 miljoen verhoogd, in vergelijking met 2017, en twee derden van dat bedrag gaat naar de aanwerving van bijkomende politiemensen. Dat hebben de burgemeesters van Brussel en Elsene, Philippe Close en Christos Doulkeridis, aangekondigd op een persconferentie. De Brusselse politie zet ook in op digitalisering, de nabijheidspolitie en wil haar ecologische voetafdruk verkleinen.

De Brusselse lokale politie telt vandaag 2.145 politiemensen en een 350 burgers die administratieve taken uitvoeren. Nog voor de zomer komen een 100-tal nieuwe politiemensen in dienst en voor december wil de zone nog minstens een 50-tal anderen aantrekken. Dat moet enerzijds via de zogenaamde mobiliteit gebeuren, door politie-inspecteurs aan te werven zodra ze de politieschool verlaten, maar ook via de zogenaamde fast-track-procedure.

"Die bestaat erin dat politieagenten, de vroegere hulpagenten, een snellere opleiding tot inspecteur kunnen volgen", zegt Brussels burgemeester Close. "Dat laat ons ook toe om lokaal te rekruteren."

Digitalisering

"Het is onder andere de bedoeling dat politie-inspecteurs op het terrein, in hun combi's, meteen een proces-verbaal kunnen opmaken, zodat de burgers daarvoor niet meer naar het commissariaat moeten komen", aldus hoofdcommissaris Michel Goovaerts, korpschef van de Brusselse lokale politie. "Ook zullen ze op het terrein toegang krijgen tot alle informatie en databanken die ze nodig hebben voor hun interventies."

Die digitalisering moet ook helpen om de ecologische voetafdruk van de zone te verkleinen. Daarvoor zal de zone in haar aankoopbeleid en in het uitschrijven van overheidsopdrachten ook ecologische, ethische en duurzame criteria opnemen. Bij de vernieuwing van het wagenpark wordt gekeken naar voertuigen met meer milieuvriendelijker motoren terwijl de zone ook investeert in elektrische scooters. Er wordt ook een milieucoördinator aangesteld om één en ander in goede banen te leiden.

Buurtregisseur

De lokale politie Brussel-Hoofdstad/Elsene blijft ook nadrukkelijk kiezen voor een nabijheidspolitie en heeft daarvoor een nieuwe functie in het leven geroepen: de buurtregisseur.

"Dat is een referentiepersoon die per wijk zal optreden als link tussen de verschillende actoren van het wijkleven zoals burger- en handelaars- of culturele verenigingen, de gemeente- en gewestdiensten, en de politie", zegt burgemeester Close. "Het is een concept dat we hebben overgenomen uit Rotterdam."

Binnenkort voert de zone ook de functie "domestic violence officer", politiemensen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld.

"Dat blijft een zeer belangrijk probleem, waarop we een gepast antwoord willen bieden", aldus nog de burgemeester.