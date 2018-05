Politie Brussel krijgt 'troosthond'

In Brussel-Noord krijgt de politie na de zomer een troosthond. Die moet helpen om (angstige) slachtoffers of kinderen te kalmeren zodat de politie hen in een ontspannen sfeer kan verhoren. Het is de eerste keer dat een troosthond in België door een politiekorps gebruikt wordt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een agente van de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) kwam zelf met het idee op de proppen een troosthond in het politieteam te integreren. Zo’n hulphond moet slachtoffers bijstaan die zich alleen of onbegrepen voelen tijdens een gerechtelijke procedure.

"Het is bewezen dat de aanwezigheid van honden mensen kalmeert: de ademhaling vertraagt en de hartslag en bloeddruk worden lager", zegt woordvoerster van de politie Louise Weber. "En dat is goed, want slachtoffers zijn vaak gestrest, angstig of verdrietig als ze hier binnenkomen.” De troosthond zal in de toekomst ook mee mogen naar de rechtbank. “Hij is getraind en zal de zitting dus niet verstoren”, klinkt het bij de politie.

In andere landen, zoals in Canada is een troosthond al goed ingeburgerd, in België gaat het met deze troosthond om een primeur. “Het wordt een labrador of een boulab”, zegt Weber nog. De inspectrice die met het voorstel voor de troosthond kwam, wordt het baasje.