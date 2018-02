Politie arresteert man uit 'Faroek'

De politie heeft de man gearresteerd die vrijdag Sint-Truiden op zijn kop zette na een heuse klopjacht. Dat bevestigt het parket van Limburg aan VTM NIEUWS. De man is de vermoedelijke dader van een poging tot verkrachting in Hasselt. Na een uitzending van het opsporingsprogramma FAROEK kreeg de politie verschillende tips binnen. "De arrestatie van vandaag is een rechtstreeks gevolg van die tips", zegt Bruno Coppin van het parket.

"De man werd aangetroffen in een hotel in Sint-Truiden en is zonder geweld gearresteerd. Hij wordt nu verhoord en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het gaat wel degelijk om de man die verdacht wordt van de poging tot verkrachting in Hasselt", zegt Bruno Coppin van het parket van Limburg aan VTM NIEUWS.

Afgelopen vrijdag was er een heuse klopjacht aan de gang. Er werd verschillende politieagenten, speurhonden en een politiehelikopter ingezet, maar de man kon ontsnappen. Vandaag is hij dus toch opgepakt in Sint-Truiden.

In FAROEK kon u vorige week zien dat de politie op zoek was naar een man die in Hasselt een jonge vrouw probeerde te verkrachten op 26 augustus 2017. Hij had haar leren kennen in een bar en wou een stukje meelopen op weg naar huis. Plots sloeg hij haar en probeerde haar te verkrachten.