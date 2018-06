Politie achtervolgt auto en lost schot

In het Antwerpse Borgerhout heeft de politie deze middag geschoten op een auto tijdens een achtervolging. De achtervolging begon toen de auto niet wou stoppen voor een politiecontrole. De kogel van de politie raakte de wagen, maar niemand liep daarbij verwondingen op. Drie mensen werden opgepakt, ééntje is nog voortvluchtig.

De politie wou rond 15.30 uur op de Turnhoutsebaan een bestuurder controleren na onaangepast rijgedrag. Plotseling reed de auto weg, waardoor de politie de achtervolging inzette.

"De bestuurder negeerde een rood licht en reed aan hoge snelheden", zegt woordvoerder Willem Migom. "Ter hoogte van de Roma op de Turnhoutsebaan reed het voertuig zich vast op de busbedding. Een inzittende ging daarbij lopen en kon voorlopig ontkomen. Toen onze inspecteurs uitstapten en het voertuig naderden, opende zich opnieuw een vluchtweg, waarop de achtervolging opnieuw werd gestart."

Intussen was er bijstand van een politiehelikopter en andere ploegen. "Het voertuig is uiteindelijk tot stilstand gekomen in de Wetstraat, met een gebroken velg. Daar zijn de overblijvende drie personen opgepakt en meegenomen voor verhoor", aldus de woordvoerder.

Schot gelost

Hij bevestigt verder dat de politie een schot gelost heeft in een poging om het voertuig te doen stoppen. Dat schot raakte de wagen, maar niemand in het voertuig. Ook tijdens de achtervolgingen raakte volgens de politie niemand gewond. Het vuurwapengebruik wordt volgens de politie conform de procedures onderzocht.

Er is sprake van berichten op sociale media waarbij kinderen mogelijk moesten wegspringen bij de achtervolging.