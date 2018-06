Polen en Senegalezen op de vuist in Antwerpen

Na de voetbalmatch op het WK tussen Polen en Senegal is vanavond een vechtpartij uitgebroken in Park Spoor Noord, in Antwerpen. Daar stond een groot scherm waar heel wat Senegalezen en Polen de match aan het volgen waren.

"Na het fluitsignaal kregen we meldingen dat die supporters met elkaar begonnen te vechten. Ze gooiden met bier en met banken naar elkaar, en er werd ook geroepen. Dat zagen we op camerabeelden", bevestigt politiewoordvoerder Willem Migom aan VTM NIEUWS. "Onze ploegen kregen de situatie snel onder controle. Er is één lichtgewonde, maar we hebben niemand moeten aanhouden."

Bemiddeling

Momenteel zijn nog enkele bemiddelingsteams van de lokale politie Antwerpen ter plaatse om na te gaan hoe de situatie kon escaleren en wie er is begonnen met vechten. Er rijden ook patrouilles in de buurt rond om de gemoederen te bedaren. De wedstrijd eindigde op 1-2 in het voordeel van Senegal, er waren voornamelijk Poolse supporters aanwezig in het park vanavond.