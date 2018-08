Poging tot plofkraak in bpost-kantoor van Overpelt

Vannacht is er opnieuw een poging tot plofkraak geweest, ditmaal in het bpost-kantoor van Overpelt. Dat bevestigt het parket van Hasselt aan VTM NIEUWS. De schade bleef beperkt. Daarom wordt verwacht dat het kantoor snel zal heropenen. Over de omvang van de buit en het aantal daders, is nog niets bekend.

De poging tot plofkraak gebeurde rond 3 uur vannacht. Het gaat al om de vierde plofkraak in Limburg in enkele maanden tijd. Over de manier waarop de daders tewerk gingen, kan het parket nog niet communiceren.

Foto: Google Maps