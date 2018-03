Poetsvrouw maakt naaktfoto's van bejaarden

Een 29-jarige poetsvrouw is vorige week ontslagen door het Zottegemse OCMW wegens zwaar grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De vrouw, die in het woonzorgcentrum Egmont werkte, kleedde minstens twee vrouwelijke bejaarden met dementie uit en maakte naaktbeelden van hen met haar gsm.

De foto’s stuurde ze een tweetal weken geleden door naar collega’s, die onmiddellijk aan de alarmbel trokken bij de directie. Verder onderzoek binnen het rusthuis wees uit dat de vrouw ook pornovideo’s toonde aan minstens één mannelijke bejaarde om hem daarna te vernederen.

OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a) bevestigt het verhaal. “De medewerkster in kwestie is onmiddellijk op non-actief gezet”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Daarna is ze geconfronteerd met de feiten tijdens de OCMW-raad vorige week donderdag en werd ze ontslagen.”

Klacht ingediend

Het OCMW meldde het incident bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en diende ook een klacht in bij de lokale politie. “Een van de drie getroffen families heeft ook individueel een klacht ingediend”, aldus De Loor. “Ondanks het incident behouden de drie families het vertrouwen in onze zorginstelling. De drie slachtoffers zullen dus in ons rusthuis blijven wonen.”