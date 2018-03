Plus-kaart bij Delhaize verdwijnt

De Plus-kaart bij supermarktketen Delhaize verdwijnt na 25 jaar in zijn huidige vorm. Delhaize wil de kaart vervangen en denkt daarvoor nu aan een nieuw systeem. Delhaize wil de kaart persoonlijker maken voor de klanten, zegt de woordvoerder aan VTM NIEUWS.

Met een Plus-kaart kunnen klanten sparen bij elke aankoop. Na verloop van tijd krijg je dan een waardebon van vijf euro die je kan gebruiken tijdens je volgende aankoop.

Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de nieuwe kaart er zal uitzien en of de naam verandert. Wat wel vast staat is dat ze bij Delhaize willen werken aan een persoonlijk aanbod voor hun klanten. Daarnaast willen ze ook extra toepassingen, maar welke dat juist moeten zijn staat nog niet vast.

Klanten die nog punten op hun Plus-kaart hebben staan, kunnen die voorlopig nog inruilen. Het is nog niet zeker wanneer de nieuwe Plus-kaart er zal zijn.