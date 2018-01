Plots €1.100 betalen? Kwart kan het niet

Een kwart van de Belgen kan geen onverwachte uitgave van 1.100 euro doen. Ook een week vakantie buitenshuis kan een kwart van de Belgen zich niet veroorloven. Dat blijkt uit de jaarlijkse EU-SILC-enquête, in België georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.

In de studie werden 6.000 Belgische huishoudens bevraagd. Daaruit blijkt dat ruim een op de vijf Belgen naar eigen zeggen moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl vijf procent zich de gangbare levensstandaard niet kan veroorloven. In 2016 was dat zes procent.

Die vorm van 'materiële deprivatie' wordt gemeten aan de hand van het ontbreken van negen materiële bezittingen en de onmogelijkheid om een aantal handelingen te doen die symbool staan voor de gemiddelde levensstandaard in onze maatschappij. Het gaat onder meer om een week vakantie buitenshuis, een onverwachte uitgave kunnen doen, of zich een televisie kunnen veroorloven. Als iemand zich minstens vier van de negen items niet kan veroorloven, wordt gesproken van ernstige materiële deprivatie.

Onverwachte uitgave

Er is wel een duidelijk onevenwicht tussen de verschillende elementen waaruit materiële deprivatie bestaat. De aankoop van een televisie of telefoon vormt amper een probleem, maar een onverwachte uitgave doen (van 1.100 euro) is een groot knelpunt voor 25 procent van de bevolking.

Ook een kwart kan om financiële redenen niet jaarlijks één week op vakantie gaan. Enkele maandelijkse kosten zoals de huur en de energierekeningen vormen een probleem voor vijf procent van de Belgen. Bovendien heeft zes procent problemen met de aankoop van een wagen en zes procent met de regelmatige consumptie van vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief.

Uit eten of drinken

Hobby's zijn te duur voor dertien procent van de Belgen. Ruim een op tien (elf procent) heeft onvoldoende middelen om minstens eenmaal per maand met vrienden of familie uit eten te gaan of iets te gaan drinken. Acht procent kan het zich niet veroorloven om versleten kledij te vervangen door nieuwe.