Plopsaland wordt even weer Meli Park

Dit weekend en volgend weekend keert Plopsaland De Panne terug naar de vorige eeuw en wordt het park voor even terug Meli Park. In 1999 werd Meli Park, dat vooral in het teken van de bijen stond, gekocht door Studio 100. Het werd toen omtoverd tot Plopsaland De Panne.

Na 18 jaar vindt Plopsaland De Panne dat het tijd is voor een beetje nostalgie. Daarom werden er twee 'Meli Park Revival Weekends' gepland. Bezoekers worden tijdens de weekends van 1, 2 en 8, 9 september dan ook ontvangen door Maya De Bij.

Daarnaast wordt er tijdens de eerste twee weekends van september ook een Meli Expo opgesteld, waarbij je de geschiedenis van Meli Park kan volgen. Je kan ook naar een papegaaishow gaan kijken en er is een Meli Orangerie waar je alles te weten komt over Meli honing.

Afbeelding: Plopsaland