Plopsaland op de vingers getikt voor moeder- en vaderdagacties: 'Discriminerend!'

Plopsaland De Panne riskeert een boete voor haar Moederdag- en Vaderdagactie. Rond Moederdag mogen alle moeders gratis binnen met hun kinderen, rond Vaderdag is het de beurt aan alle vaders. Als er tenminste ook een kind bij is dat wel betaalt. Commercieel slim gezien, maar volgens het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen overtreedt Plopsa zo wel de genderwet.

Na de Vaderdagactie in Plopsaland kwam een klacht binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen mannen wegens discriminatie. Volgens het Instituut heeft Plopsaland de genderwet overtreden, die elke vorm van discriminatie op basis van geslacht verbiedt. “Er is bij de Vaderdagactie sprake van directe discriminatie, aangezien vrouwen ongunstiger worden behandeld ten opzichte mannen, louter op grond van hun geslacht. Zij kunnen immers niet rechtstreeks genieten van uw actie”, staat in de brief te lezen. Volgens het Instituut heeft Plopsa dezelfde overtreding begaan bij de Moederdagactie.

Al 15 jaar

Toch vinden ze bij Plopsaland niet dat ze een fout hebben gemaakt, het pretpark is dan ook niet van plan om de acties stop te zetten. “Het is niet de bedoeling om iemand te discrimineren”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof van Plopsaland. “We zetten eerst de vrouwen in de bloemetjes met een gratis ticket, en een maand later doen we hetzelfde voor de mannen. Het is mij een raadsel wie dan benadeeld wordt. Wij doen dat trouwens al 15 jaar zo.”

Traditie

In de brief zegt het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen nog dat de acties niet in de huidige vorm mogen blijven bestaan, anders is het van plan om juridische stappen te ondernemen. Het Instituut heeft Plopsa vorig jaar ook al op de vingers getikt en pleit voor een genderneutrale actie, waar zowel moeders als vaders van kunnen profiteren. “We zijn ook niet de enige die zo werken”, zegt Van den Kerkhof nog. “Als je op Moederdag naar de bakker of supermarkt gaat, krijgen mama’s soms een bloem. Daar klagen vaders toch ook niet over. Moederdag en Vaderdag zijn tradities die we in stand willen houden.” Plopsa wil met het instituut wel samenzitten om het discussiepunt te bespreken.