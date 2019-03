In het Luikse Wezet (Visé) is een filiaal van de bank Argenta in de nacht van dinsdag op woensdag aangevallen met explosieven. Dat bevestigt het parket van Luik.

De politie van de zone Basse-Meuse werd rond 3.30 uur woensdagochtend opgeroepen. Via de explosieven verkregen de verdachten toegang tot een bankautomaat, waarna ze wegvluchtten. De verdachten worden opgespoord. Vooralsnog is niemand opgepakt.