Plek aan zwembad kies je straks online

Binnenkort kan je jouw favoriete ligbed aan het zwembad op voorhand online reserveren. Wie 25 euro betaalt, hoeft zich dus ’s ochtends niet meer te haasten om als eerste zijn handdoek te gaan leggen. Touroperator Neckermann lanceert het nieuwe initiatief eind februari in twee hotels.

Neckermann wil zo een einde maken aan de ochtendlijke stormloop op ligbedden aan het zwembad. Daar heerst de ongeschreven regel dat wie eerst zijn handdoek legt, de stoel reserveert.

Met de online reservatie komt daar verandering in. Voor 25 euro kan je online je favoriete plek vastleggen voor het hele verblijf. Een ligstoel kiezen, doe je op een kaart die aangeeft hoeveel uren zon je op welke zetels kan verwachten.

Voorlopig geldt het systeem in twee hotels. In de zomer wordt het initiatief uitgebreid naar dertig hotels. Niet alle stoelen zullen op voorhand gereserveerd kunnen worden. Er blijven dus nog genoeg vrije zetels over voor wie niet online boekte.