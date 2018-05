Pleidooien van start na carnavalsmoord

In de rechtbank in Dendermonde zijn vandaag de pleidooien van start gegaan in de zaak van de zogenaamde carnavalsmoord. Fabrice A. staat er terecht voor de dood van zijn vriendin, tijdens het carnavalsweekend van 2015. De man zegt dat hij de vrouw in een opwelling heeft vermoord.

Fabrice A. staat terecht omdat hij zijn partner zou vermoord hebben tijdens het carnavalsweekend in februari 2015. De man ging samen met Sofie D'hondt, toen 38 jaar, feesten in Aalst. Enkele carnavalisten vonden later haar lichaam in een garagebox vlakbij het feestgedruis.

De vrouw werd gevonden met onder meer letsels van elf slagen van een hamer en ze vertoonde sporen van wurging. Fabrice A. ontkende eerst lange tijd de moord, maar bekende nadat de speurders zijn DNA vonden op het moordwapen. Hij riskeert dertig jaar cel.

Het koppel zou al een tijd relationele problemen gehad hebben. Volgens de familie van het slachtoffer gaat het dan ook wel degelijk om moord. Zij denken dat de man alles zorgvuldig gepland had. Hun dochtertje (11) woont momenteel bij een pleeggezin.