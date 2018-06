Plastic attack: laat plastic morgen in winkel

In meer dan honderd supermarkten in 27 steden organiseren milieuorganisaties morgen een 'plastic attack'. Klanten kunnen er hun inkopen uitpakken aan de kassa en het plastic afval achterlaten. "We willen in eerste instantie de supermarkten sensibiliseren", zegt mede-organisator Vanessa Debruyne. "We zijn niet tegen kunststof, maar de helft van alle plastic gebruiken we niet langer dan twintig minuten, hoewel dat materiaal honderden jaren kan meegaan."

In 27 voornamelijk Vlaamse steden zullen vrijwilligers van uiteenlopende milieu- en andere verenigingen morgen de actie in goede banen leiden. Die zorgen ervoor dat alle achtergelaten verpakking in plastic, verzameld wordt. De achtergelaten afvalberg symboliseert het verpakkingsbeleid waartegen de 'plastic attack' wordt georganiseerd. "In politieke kringen groeit de wil om statiegeld in te voeren, maar grote retailers houden dat initiatief tegen", klinkt het.

Deelnemende steden

In Gent trekken zowat 150 vrijwilligers, al dan niet verkleed, naar supermarkten. Een groep van honderd muzikanten trekt ook naar het Zuid. In Antwerpen concentreert de actie zich op de supermarkten op het Sint-Jansplein. Daar wordt gevraagd zoveel mogelijk beelden op sociale media te posten. In Oostende gaat de actie dan weer gepaard met een opruimactie aan het strand.

De andere deelnemende gemeenten zijn Brussel, Hasselt, Eeklo, Leuven, Brugge, Mechelen, Aalst, Geel, Hamme, Ieper, Lokeren, Kortrijk, Tongeren, Oud-Turnhout, Tienen, Kasterlee, Dendermonde, Zwevegem, Lommel, Genk, Temse, Sint-Niklaas, Bornem, Landen en Hannut. Ook in het buitenland worden morgen plastic attack-acties georganiseerd.