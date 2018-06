Planckendael verliest derde olifant in maand tijd

De kleine olifant, Tarzen, was amper elf weken oud en is gisterenavond overleden. Het dier had een zwakke gezondheid en is er na het verlies nooit helemaal bovenop gekomen. Het is al de derde olifant die Planckendael verliest in een kleine maand tijd.

Het dier was amper elf weken oud. Gisteren zakte het vrij plots door zijn pootjes en kwam niet meer recht. "We hebben alles gedaan wat er in onze macht lag om hem te doen overleven zonder zijn moeder", zei de dierenarts. Tarzen kreeg de aflopen maanden al de papfles om sterker te worden. Gisteren kreeg hij nog een infuus toegediend om erdoor te komen, maar dat haalde niets meer uit. Het dier is niet meer wakker geworden.

Door het nierfalen van mama Phyo Phyo kreeg de kleine olifant waarschijnlijk al van voor de geboorte onvoldoende voedingsstoffen binnen. Zowel fysiek als sociaal was overleven een grote uitdaging. De olifant was erg mager en stond niet stevig op zijn pootjes. Verzorgers hielden hem 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in de gaten. "Toch kwam het verlies van Tarzen plots", klinkt het in Planckendael. "Tarzen dronk vrij goed en vertoonde zelfs speelgedrag met de andere jongen."

(Lees verder onder de video)

Derde olifant

Tarzen is de derde olifant in amper een maand tijd die de dierentuin overlijdt. Zijn mama, Phyo Phyo stierf op vijf juni. Nog eerder stierf haar zus Qiyo, een ander kind van Phyo Phyo.

