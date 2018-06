Planckendael investeert half miljoen in veiligere kooien

Dierenpark Planckendael gaat 500.000 euro investeren in de beveiliging van de kooien van gevaarlijke dieren zoals olifanten, mensapen en roofdieren. Het park neemt deze maatregel na de ontsnapping van leeuwin Rani gisteren, die uiteindelijk werd gedood.

Na de pijnlijke gebeurtenissen van gisteren in ZOO Planckendael waarbij een jonge leeuwin kon ontsnappen en werd doodgeschoten omdat ze te dicht bij enkele bezoekers kwam, startte de dierentuin onmiddellijk een grondig intern onderzoek. Dat onderzoek is volop bezig.

Lock Out Tag Out

Los van de conclusies van dat onderzoek – het gaat om een menselijke fout - gaat Planckendael toch al versnelde investeringen doen om het veiligheidssysteem naar een nog hoger niveau te tillen. Het park investeert 500.000 euro in een Lock Out Tag Out-systeem (LOTO) waarbij de ene deur pas opent als de vorige op de juiste manier werd gesloten. Op deze manier worden menselijke fouten quasi onmogelijk.

In de Antwerpse Zoo is het systeem al geïnstalleerd bij het verblijf van de mensapen. Het systeem wordt in Planckendael geïnstalleerd bij gevaarlijke dieren zoals olifanten, roofdieren en mensapen.

Menselijke fout

Volgens Planckendael is de infrastructuur van het leeuwengebouw en het buitenverblijf in perfecte staat en werden ze recent nog door de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) gekeurd en bestempeld als een prima leeuwenverblijf.

Er zijn veiligheidssassen aanwezig in dit verblijf. Eén van deze sassen blijkt open te hebben gestaan voorafgaand aan de ontsnapping. Uiteraard is dit een serieuze schending van het veiligheidsprotocol.

Verdoving

Ook de verdovingsprocedure werd tijdens het overleg vandaag grondig onder de loep genomen. "Al het verdovingsmateriaal bleek in prima staat en het protocol van de politie werd nauwkeurig gevolgd", laat Planckendael weten.

"Een leeuwin verdoven is echter zeer complex. Ook de omstandigheden waarin het verdovingsschot wordt gelost, zijn cruciaal. Het protocol met betrekking tot de vuurlinies van de politie schreef een ruimte voor waarbinnen de dierenarts zich mocht bewegen."

Hierdoor kon de dierenarts het dier niet dichter naderen dan 21 meter en dan nog onder een ongunstige hoek. Dat bleek te ver verwijderd van de leeuwin om haar te kunnen verdoven. De tweede poging kon zelfs maar vanaf 32 meter worden ondernomen.

"Geen risico's"

Na bijna drie uur werd het dier erg onrustig en kwam ze gevaarlijk dicht bij bezoekers. "Op dat moment werd er door de crisiscel beslist om geen enkel risico te nemen met betrekking tot de veiligheid van de mensen en is het dier doodgeschoten", besluit Planckendael.

Foto: Archief

