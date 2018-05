Plan voor transmigranten Noordstation

Er is een oplossing voor de transmigranten die in en rond het Noordstation in Brussel kamperen. Het is nog de vraag of het plan wordt goedgekeurd in de Kamer. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wilde iets doen tegen de driehonderd transmigranten die in en rond het Noordstation kamperen. De politiediensten kregen tot vandaag de tijd om zelf een oplossing te zoeken, anders zou Francken de transmigranten oppakken en opsluiten.

“We moeten ervoor zorgen dat het station terug proper en netjes is. Ik zal het woord opkuisen niet gebruiken, want dan ontstaat er hetze", vertelde Francken gisteren. "Maar de problemen moeten bij de kern worden aangepakt en er moet repressief worden opgetreden”, legde hij uit. Francken gaat echter niet direct over tot actie. De federale politie, de politie van Brussel-Noord en de politie van Brussel Hoofdstad Elsene kregen van minister Jambon (N-VA) tot vandaag de tijd om zelf met een oplossing te komen.

Francken zou de transmigranten oppakken en opsluiten als er geen oplossing gevonden werd. “Ik ga niet iedereen kunnen opsluiten, maar ik ga er maximaal opsluiten. Je moet repressief optreden om duidelijk te maken dat Brussel en het Noordstation geen vrijhavens zijn”, klonk het toen.

Plan op de tafel

Intussen zou de politie een actieplan klaar hebben om het probleem aan Brussel-Noord aan te pakken. Het plan werd onder meer doorgestuurd naar het kabinet van minister Jambon. Er was eerst nog wat discussie met de burgemeesters van Brussel en Schaarbeek, over een aantal elementen. Op dit moment wordt het voorstel voorgelegd in de Kamer. Of er daarna onmiddellijk tot politieacties zal overgegaan worden in het station is nog niet duidelijk.