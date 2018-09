Plafond Hof van Cassatie gedeeltelijk ingestort

In het Brusselse justitiepaleis is het plafond van de griffie van het Hof van Cassatie gedeeltelijk ingestort. De instorting vond afgelopen nacht plaats en maakte geen slachtoffers, maar de materiële schade is aanzienlijk. Oorzaak van de instorting is waterinsijpeling, klinkt het. Bij het hof van beroep vielen maandag al twee gewonden toen enkele archiefkasten omvielen, is vandaag bekend geraakt.

De kasten van de griffie van het hof van beroep begaven het maandag door het gewicht en vielen omver. Dat heeft Belga vernomen van verschillende bronnen op het justitiepaleis en het nieuws wordt bevestigd door de persmagistraat van het hof.

Het incident vond maandagvoormiddag rond 09.30 uur plaats toen de twee griffiemedewerkers aan het werk waren in de zaal waar de Nederlandstalige strafdossiers opgeslagen liggen. De metalen archiefkasten die gebruikt worden om de dossiers op te slaan, zijn verankerd in het plafond maar om een nog onduidelijke reden begaf de verankering van een van de archiefkasten het, waardoor die omviel en een aantal andere kasten meesleurde in zijn val.

Beide griffiemedewerkers raakten daarbij gewond. Een van hen liep twee gebarsten ribben op en is al opnieuw aan het werk, de tweede liep een open wonde aan de arm op, en een afgescheurde pees. De man moest meteen geopereerd worden en zal een tweetal maanden arbeidsongeschikt zijn.

Door het incident zijn de zalen waar de Franstalige en Nederlandstalige strafdossiers opgeslagen liggen, tijdelijk ontoegankelijk.

Plafond

Het incident met het plafond gebeurde dan weer bij de griffie van het Hof van Cassatie waar de strafdossiers liggen, een afdeling die niet toegankelijk is voor het publiek.

“Daar is afgelopen nacht door waterinsijpeling een deel van het plafond naar beneden gekomen”, zegt advocaat-generaal Henri Vanderlinden. “Niemand is gewond geraakt, aangezien het ’s nachts gebeurd is, maar de materiële schade is aanzienlijk. Er zouden wel geen dossiers beschadigd zijn. Dat deel van de griffie is nu tijdelijk afgesloten en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De mensen die er werkten, zijn verplaatst naar een ander deel van de griffie.”