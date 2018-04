Piqueur opnieuw in slechte papieren

In de Optima-commissie in 2016 is door alle hoofdrolspelers altijd volgehouden dat Gent het bedrijf van Piqueur, Optima, nooit een vriendendienst heeft bewezen. Toch blijkt dat één van zijn gronden in de periode 2004-2005 enorm is opgewaardeerd.

Het gaat om een lap grond aan de overkant van de Ghelamco Arena. Daar gold een bouwhoogte tot 25 meter, maar op vraag van Piqueurs architecten werd die hoogte vlotjes aangepast naar 40 meter. Zelfs in de gemeenteraad kwam daar geen protest over.

Miljoenen meer waard

Optima was van plan om vier kantoortorens te bouwen. De aanpassing van de hoogte betekende dat die buildings miljoenen meer waard zouden worden. Bovendien blijkt dat uitgerekend een ex-kabinetsmedewerker van Daniël Termont tussen 2003 en 2006 door Optima ingehuurd werd als consultant om de bewuste gronden te helpen ontwikkelen.

In de periode dat de bouwhoogte werd aangepast, waren de banden tussen het Gentse stadsbestuur en Optima bijzonder intens. Drie jaar op rij vlogen ze samen naar Cannes voor een vastgoedbeurs - sommige schepenen en burgemeester Termont deden dat op de privéjet van Piqueur - en ze zagen elkaar voortdurend in een speciale werkgroep.