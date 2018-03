Piqueur moet €20 miljoen betalen

De voormalige topman van Optima Bank, Jeroen Piqueur, moet wel degelijk 20 miljoen euro betalen aan de curatoren van de failliete bank. Dat heeft de Gentse rechtbank van eerste aanleg beslist. De advocaat van Piqueur zegt aan VTM NIEUWS dat ze het vonnis eerst gaan lezen om dan te bekijken of ze in beroep gaan.

De curatoren van de bank willen dat Piqueur de garantiestelling van twintig miljoen euro die hij deed aan de bank, ook effectief uitvoert. Als hoofdaandeelhouder van de Optimagroep maakte Piqueur in 2014 twintig miljoen euro van zijn privévermogen vrij voor het geval dat Optima Bank failliet zou gaan. Dat faillissement vond uiteindelijk plaats, en de curatoren vragen nu dat de voormalige topman het bedrag op tafel legt.

Piqueur betwist

Piqueur en zijn verdediging waren het daar niet mee eens. Volgens hen moet Piqueur zijn engagement niet nakomen omdat de Nationale Bank het faillissement van de bank uitlokte. Daarbij werd een video die de Nationale Bank in 2014 maakte als bewijs aangedragen.

Uit die opname moet blijken dat Piqueur onder druk werd gezet. "Er was een psychologische dwang van de gouverneur. Mijn cliënt moest tekenen of er kwam een speciaal commissaris", zei Vincent Van Obberghe, de advocaat van Piqueur. "Mijn cliënt heeft strategische fouten en bedrijfseconomische fouten gemaakt, maar geen aansprakelijkheidsfouten. Optima had niet failliet verklaard moeten worden.”

De Gentse rechtbank van eerste aanleg gaf de curatoren van de bank vandaag gelijk. Piqueur moet de borg van 20 miljoen euro dus wel degelijk betalen.