Piqueur en zoon vrij onder voorwaarden

De ex-topman van Optima Bank, Jeroen Piqueur, en zijn zoon worden vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Piqueur werd midden december samen met zijn twee kinderen opgepakt en aangehouden. Zijn dochter werd eerder al vrijgelaten.

Het Gentse gerecht pakte midden december topman Jeroen Piqueur op, samen met zijn zoon en dochter. De kinderen van Piqueur waren actief in het zakenimperium van hun vader. Tegen de avond werden ze alle drie aangehouden. Dochter Rebecca kwam een dag later vrij onder voorwaarden, maar Piqueur en zijn zoon moesten wel nog in de cel blijven. Nu worden ze vrijgelaten onder voorwaarden. Ze mogen vanavond de cel verlaten. "Een van de voorwaarden is dat ze geen contact mogen hebben met de pers en ze mogen ook geen contact hebben met vroegere bestuurders van Optima die ook verdacht worden", zegt VTM NIEUWS-journalist Wim Naert.

Het gaat om aanhoudingen in het onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank. De bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar de ondergang van de Optima Bank, nadat de Nationale Bank aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken had overgemaakt.

De zoon en dochter van Piqueur worden verdacht van misbruik van vennootschapsgoederen en witwasmisdrijven. Jeroen Piqueur zelf werd ook nog in verdenking gesteld voor bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

