"Pintje, Sam?": kritiek op reclame Jupiler

Er komt kritiek op een campagne die AB InBev gisteren lanceerde en vandaag in heel wat kranten staat. 'Pintje Sam?' staat er te lezen op een paginagrote advertentie voor biermerk Jupiler. "Wie vond dit een goede idee?", vragen mensen zich openlijk af op Twitter. AB InBev zegt aan VTM NIEUWS dat ze een heel positieve boodschap willen geven.

De advertentie verwijst naar nieuws uit de Vlaamse muzieksector afgelopen weekend. Sarah Bettens kondigde aan transgender te zijn en door het leven te gaan als Sam.

Nu lijkt Jupiler met de advertentie wel te zeggen dat Sam - als man - wel eens zin zou kunnen hebben in bier. "Dat bedoelen we helemaal niet", zegt AB InBev aan VTM NIEUWS. "We willen Sam net feliciteren met zijn keuze."

Toch is de campagne bij verschillende mensen in het verkeerde keelgat geschoten, zo blijkt uit reacties op sociale media.