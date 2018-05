Pilotenstaking treft 34.000 reizigers

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines moet op zoek naar een oplossing voor 34.000 passagiers die maandag op één van de 278 geplande vluchten zouden zitten. Dat zegt woordvoerster Kim Daenen, die de aangekondigde staking van de piloten "heel betreurenswaardig" noemt. De bonden stellen onmogelijke eisen, klinkt het nog.

De woordvoerster benadrukt dat er tijdens de vergadering vanmiddag wel degelijk initiatieven op tafel lagen, maar dat die pas concreet kunnen worden gemaakt in overleg met de bonden, meer bepaald tijdens de verzoeningsprocedure die maandag start. "De bonden moeten die verzoening wel een kans geven", aldus Daenen.

Werkdruk

"We horen de verzuchtingen vanuit de crewroom", benadrukt de woordvoerster. Daaruit zou blijken dat vooral de werkdruk, meer nog dan het loon, een probleem vormt voor de piloten. De directie is bereid om daarover te praten - bijvoorbeeld over de planning van de roosters -, maar dat is een werk van langere adem. Ze was daarom bereid om financiële compensaties te bieden in afwachting van concrete maatregelen om de werkdruk te verlagen.

Brussels Airlines betreurt dat de vakbonden op hun standpunt kamperen. "Ze blijven bij hun twaalfpuntenplan, maar dat zou een loonkostverhoging van 25 procent betekenen. Dat is onmogelijk voor de toekomst van het bedrijf", zegt de woordvoerster nog. "We hebben het gevoel dat wat de crewroom wil niet helemaal overeenkomt met wat de bonden zeggen dat die wil", voegt ze fijntjes toe.

Uitweg

Desondanks hoopt de maatschappij dat er tijdens de nieuwe verzoeningsprocedure alsnog een uitweg kan worden gevonden uit het sociaal conflict dat draait rond lonen, pensioen en de balans tussen werk en privé. "We moéten eruit geraken."

De vakbonden hebben vanmiddag, na een volgens hen teleurstellende vergadering met de directie, de piloten opgeroepen om komende maandag en woensdag het werk neer te leggen.

Kosteloos omboeken

Brussels Airlines laat op zijn website al weten dat mensen met een ticket voor 14 of 16 mei hun reis kosteloos kunnen omboeken of hun geld kunnen terugkrijgen. Wie via een reisagentschap zijn ticket boekte, moet dat agentschap contacteren. Brussels Airlines werkt aan een aangepast vluchtschema.