Piloten ontevreden: zoveel verdienen ze

De piloten bij Brussels Airlines zijn ontevreden en daarom staken ze vandaag en woensdag. Onder meer de integratie van de maatschappij in lowcosttak Eurowings en verzwaarde werkomstandigheden dragen bij tot hun ongenoegen. Maar ook over hun loon zijn de piloten niet tevreden. VTM NIEUWS lijst op hoeveel zij en hun collega’s bij andere Europese maatschappijen verdienen.

Een piloot begint zijn carrière aan boord als first officer, soms ook wel co-piloot genoemd. Zo'n first officer met drie jaar ervaring verdient 4.640 euro bruto. Daar komt nog eens tussen de 500 en 1.500 euro netto aan vergoedingen bij voor overnachtingen in het buitenland.

Doorgaans blijft een piloot een zevental jaar first officer, alvorens hij in aanmerking kan komen om aan zijn opleiding tot gezagsvoerder, of captain, te beginnen.

Captain

Een captain met tien jaar ervaring – zijn jaren als first officer tellen hierbij mee - verdient gemiddeld 8.993 euro bruto per maand, met dezelfde vergoedingen voor overnachtingen in het buitenland.

Diezelfde captain verdient 11.477 euro bruto als hij vijftien jaar ervaring heeft. Ook zijn extra vergoedingen blijven dezelfde.

Air France en British Airways

Een piloot bij Air France verdient bruto iets meer dan zijn collega bij Brussels Airlines. Die bij British Airways iets minder, maar hij houdt netto wel 20 tot 30 procent meer over omdat hij minder belastingen betaalt.