Piloten Brussels Airlines schrijven open brief

Maandag en woensdag leggen de piloten van Brussels Airlines het werk neer, maar vandaag richten ze zich eerst nog tot de passagiers. In een open brief leggen ze uit waarom ze staken, ze benadrukken dat het niet alleen om geld gaat: de ongezonde werkomstandigheden en vooral een gebrek aan respect zit de piloten hoog.

Als piloot jaag je een droom na, stellen de piloten in de brief, maar die droom heeft heel wat nadelen ook. Piloten werken in een bijzonder ongezonde omgeving met drukveranderingen, uitzonderlijk droge lucht en giftige dampen. Bovendien veroorzaken de onregelmatige werkuren veel stress.

Geen compensatie meer

Vroeger stond tegenover al die nadelen een mooie compensatie, maar nu “profiteren luchtvaartmaatschappijen van het feit dat wij onze droom najagen”, klinkt het. Er wordt meer flexibiliteit gevraagd, verplichte opleidingen worden niet meer betaald, hotels zijn vaak van slechte kwaliteit, en tegelijk dalen de lonen. “Ik voel me niet meer gerespecteerd als piloot, het voelt aan alsof de citroen meer dan genoeg is uitgeperst. Ik hoop dat u beseft dat het niet enkel om geld gaat, maar om respect.”

Niet alle piloten van Brussels Airlines staan achter de open brief. Sommigen vrezen dat de brief een tegenovergesteld effect kan hebben bij het publiek.

Lees hier de volledige brief, die VRT NWS in handen kreeg:

Vluchten omboeken

Brussel Airlines zegt dat het tot gisterenavond al contact gehad heeft met 45.000 klanten die hun vlucht moeten omboeken of willen annuleren. In totaal moet Brussels Airlines een oplossing zoeken voor 63.000 passagiers omdat de piloten maandag en woensdag staken. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn er maar weinig mensen die hun geld terug vragen, de meeste klanten willen een nieuwe vlucht.