Pia kan reddende prik krijgen

Goed nieuws voor baby Pia. Het meisje van 10 maanden oud is niet resistent en maakt geen antistoffen aan tegen het levensreddende medicijn Zolgensma. Die prik heeft ze nodig om een lang en gezond leven te leiden.

“Al zal ze nooit helemaal genezen”, vertelde mama Ellen De Meyer daarover eerder in onze krant. “De spieren die afgebroken zijn zullen niet herstellen. Wel kan het medicijn de afbraak van de overgebleven spieren permanent stoppen. Bij een klein percentage van de kinderen slaat het medicijn niet aan, bij anderen zijn de resultaten spectaculair. We moeten uitgaan van het beste scenario en ons meisje alle kansen geven die ze verdient.”

Kans gestegen

Dankzij de goede uitslag van het labo is die kans in ieder geval opnieuw toegenomen. “Waren de resultaten slecht, dan was de weg een pak langer”, zegt Ellen. “Uitgesloten was het dan zeker niet dat Pia het medicijn nog zou kunnen krijgen, maar het zou moeilijker worden én langer duren.”

Procedure van start

Wanneer Pia haar prik krijgt, is nog niet duidelijk. “Wél weten we al dat ze het medicijn gewoon in ons land kan krijgen, in het universitair ziekenhuis van Antwerpen of Gent, en we dus niet, zoals eerst gedacht, helemaal naar de VS moeten reizen. Met wat geluk kan dat nog dit jaar. De procedure is in gang gezet.”