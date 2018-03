"Photoshop maakt wetenschappelijk onderzoek kapot"

De Universiteit Leuven heeft wetenschappelijke publicaties ingetrokken omdat er volgens een klokkenluider Photoshop werd gebruikt om resultaten te manipuleren. Dat schrijft De Standaard. “Photoshop maakt de wetenschap kapot”, zegt de klokkenluider in de krant.

De KU Leuven onderzoekt momenteel een twintigtal papers uit de periode 1999 tot 2013 die frauduleuze beelden zouden bevatten. Twee papers zijn recent al teruggetrokken, één werd officieel gecorrigeerd. Het onderzoek van de Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit bevindt zich in een finale fase.

Maatregelen

Waarschijnlijk zullen nog correcties of terugtrekkingen volgen, schrijft De Standaard. De Leuvense rector Luc Sels wacht het resultaat van het onderzoek af. "Als zou blijken dat er effectief fraude gepleegd is, dan zullen wij dat niet wegmoffelen en de nodige maatregelen nemen."

De bal ging vorige lente aan het rollen. De beruchte klokkenluider Claire Francis (een pseudoniem) stuurde toen een mail naar de toenmalige rector van de KU Leuven, Rik Torfs, met een reeks links naar een online platform waarop iedereen (anoniem) problemen in gepubliceerde papers kan signaleren.

Wereldwijd

In een gesprek met De Standaard benadrukt de klokkenluider het belang van diepgaand onderzoek. Beeldmanipulatie is volgens Francis namelijk een wereldwijd fenomeen in de wetenschap. “Maar te weinig universiteiten en vaktijdschriften zijn bereid om die stal uit te mesten”, zegt Francis.