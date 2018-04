Phishingmails van Argenta in omloop

Bij het Centrum voor Cybersecurity (CCB) zijn de afgelopen dagen al 86 meldingen binnengekomen over valse mails die in naam van de bank Argenta worden verstuurd. De fraudeurs vragen in die mails om de bankgegevens aan te vullen en hopen zo te profiteren van de technische problemen bij de bank.

De bank kampt sinds het paasweekend met problemen na een update. Verschillende mensen kregen de melding dat hun saldo ontoereikend was omdat er vertragingen waren in de verwerking van stortingen. Honderden klanten kregen ook de naam van hun overleden of ex-partner te zien bij hun rekening na een update van het bankenplatform.

86 meldingen

Fraudeurs proberen nu te profiteren van die technische problemen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. Het Centrum ontving al 86 meldingen van mensen die een phishingmail kregen, valselijk verstuurd in naam van Argenta, waarin ze de vraag krijgen om hun bankgegevens opnieuw door te sturen. Wie goed kijkt, ziet bijvoorbeeld dat in de link een lichte wijziging is aangebracht aan de naam, zoals bijvoorbeeld 'Argemta.be'.

Dankzij die meldingen kon het Centrum al zes nieuwe frauduleuze sites blokkeren. De afgelopen jaren hebben ze in totaal al 33 websites geblokkeerd die valse mails versturen in naam van de bank. “Dankzij het blokkeren van die websites, zullen de mensen ook geen geld verliezen”, zegt Miguel de Bruycker, directeur van het CCB.

Mails zeker melden

Het Centrum voor Cybersecurity ziet wel vaker dat de fraudeurs gebruikmaken van de actualiteit om hun slag te slaan. “Telkens een gebeurtenis veel media-aandacht krijgt, zoals nu het geval is bij Argenta, profiteren hackers daarvan om gerichte en kwaadaardige e-mails te sturen naar mensen.”

Ze raden mensen met drang aan om de phishingmails te melden via het mailadres verdacht@safeonweb.be. Zo voorkom je dat anderen in de val kunnen trappen en heel wat geld verliezen.

Ook Argenta waarschuwt klanten dat ze niet mogen ingaan op e-mails waarin hen gevraagd wordt om codes te geven. "Als u een e-mail ontvangt en niet zeker weet of u er het best wel of niet op reageert, neem dan contact op met uw kantoorhouder", adviseert de bank. "Aarzel niet om phishingmails die u hebt ontvangen ook met ons te delen via phishing@argenta.be."