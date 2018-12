Philips Turnhout schrapt 158 jobs

Bij lampenfabrikant Philips in Turnhout verdwijnen 109 arbeiders- en 49 bediendejobs. Dat is vanochtend aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zegt een afgevaardigde van de socialistische vakbond ABVV.

De directie lichtte het personeel in Turnhout in tijdens een bijzondere ondernemingsraad. "We hadden ons verwacht aan banenverlies", zegt ABVV-afgevaardigde Erwin Oris. "Maar 158 jobs is wel erg veel: dat is ongeveer een op de vier banen."

De afslanking past volgens Oris binnen een meerjarenplan om met de krimpende markt van traditionele lampen om te gaan. "Elk jaar moeten we rekening houden met een verlies van ongeveer vijf procent banen", aldus Oris. "Dit jaar is het dus een pak meer."