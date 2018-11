Philippe (23) is jongste Jonge Chef van het Jaar ooit

Gisteren haalde het Leuvense restaurant Eed na amper één jaar een Michelinster én de titel van Jonge Chef. Een droom voor de 23-jarige Philippe Heylen.

Kok Philippe Heylen is amper 23, daarmee is hij de jongste Jonge Chef van het Jaar die ooit werd gekozen. Ter vergelijking, Peter Goosssens was 29 jaar toen hij zijn eerste ster kreeg, Kobe Desraumaults van In de Wulf 25. "Gisteren was het als leven in een roes, maar vandaag zat de middagshift weer helemaal vol, dus we moesten er direct weer voor gaan", klinkt het bij de jonge kok.

Dat Heylen als 23-jarige een ster kreeg, heeft hem zeker overdonderd. "Ik ben nog heel jong, ik vind dat zelf ook jong om al een ster te krijgen, dus dat geeft vleugels, maar we blijven met de beide voeten op de grond staan", zegt hij nog.