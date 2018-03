Petitie voor gelijkheid topsportstatuut

Enkele hockeyspeelsters eisen meer gelijkheid voor wie een topsportstatuut aanvraagt. De studentes vinden het oneerlijk dat hockeyspelers in verschillende hogescholen en universiteiten aan andere eisen moeten voldoen om zo’n statuut te krijgen. Daarnaast worden mannen en vrouwen niet op dezelfde manier behandeld tijdens een aanvraagsprocedure. Professor Matthieu Lenoir (UGent) vindt het spijtig dat dit in een conflictmodel wordt geforceerd.

Hockeyspeler en –speelsters uit dezelfde ploeg en met dezelfde werkdruk (maar ook volleybalsters of voetbalsters) krijgen in Vlaanderen in verschillende hogescholen en universiteiten, verschillende (topsport)statuten. Daarnaast volstaat het voor heren om in de eerste klasse te spelen, terwijl vrouwen voor de nationale ploeg geselecteerd moeten zijn of moeten deelnemen aan de Europese competitie.

“Seksisme”, vindt hockeyspeelster Aurélie De Caluwe (16). “Ik zie geen verschil waarom de eisen bij vrouwen anders moeten zijn dan bij mannen.” Daarom richtte ze een petitie op om aandacht te vragen voor het probleem.

Ugent

Professor Matthieu Lenoir (UGent) is voorzitter van de werkgroep ‘Topsport en studies’. De professor bevestigt dat het geen ideale situatie is en staat open voor overleg om die statuten gelijk te schakelen.

De professor legt ook uit hoe die regeling aan de Universiteit Gent in elkaar zit: “Het verschil in aantal sportbeoefenaars ligt aan de basis. Bij weinig deelnemers in een bepaalde sport, is het gemakkelijker om pakweg Belgisch Kampioen te worden, dus dan zijn de eisen strenger. Die eisen worden trouwens om de paar jaar herbekeken en aangepast.”

Tot slot vindt de professor het jammer dat hij Aurélie De Caluwe in januari heeft uitgenodigd voor een gesprek, maar dat ze er toen niet is op ingegaan. Hij benadrukt ook dat elk dossier dat niet aan de basisvoorwaarden voldoet, apart wordt bekeken en beoordeeld. Er kan dan alsnog beslist worden dat iemand een topsportstatuut krijgt.