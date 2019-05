Peter Croonen volgt Marc Coucke op als voorzitter Pro League

Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk, is de nieuwe voorzitter van de Pro League. Hij volgt daarmee Marc Coucke op, die voorzitter van Anderlecht is.

De vorige voorzitter van de Pro League, Marc Coucke, die ook voorzitter van Anderlecht is, besliste in april om zijn mandaat als voorzitter van de Pro League per direct neer te leggen. “Mijn mandaat kost heel veel energie en tijd. Ik denk dat ik die tijd beter in Anderlecht kan stoppen – hier is meer werk dan gedacht. Maar vooral vind ik dat ik té vaak in een conflict of interests terechtkom", zei Coucke toen. "Ik pleit ervoor opdat mijn opvolger een onafhankelijk iemand wordt.”