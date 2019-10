Persoon in levensgevaar na ongeval onder trein

In het station Gent-Sint-Pieters is deze voormiddag omstreeks 11.30 uur een persoon onder een trein beland. Het slachtoffer werd levensgevaarlijk gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het treinverkeer in de richting van Eeklo raakte ernstig verstoord en werd deels afgeschaft. Maar de toestand was rond 13.30 uur hersteld.

De feiten speelden zich af op de perrons 3 en 4. Een persoon belandde er omstreeks 11.30 uur onder de trein op de lijn Sint-Niklaas-Poperinge die het station binnenreed. Hoe dat gebeurde wordt nog onderzocht maar alles wijst op een wanhoopspoging. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. De persoon werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

“Het slachtoffer werd levend vanonder de trein gehaald maar over de toestand of de identiteit van het slachtoffer hebben we geen gegevens maar uiteraard zijn onze gedachten bij de familie van het slachtoffer”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Omstreeks 13.30 uur kon het deels afgeschafte treinverkeer weer hernemen. Ook de vertragingen op de lijn naar Eeklo waren beperkt.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.