Personeel Ryanair dreigt te staken in ons land

De stewards, stewardessen en het grondpersoneel van lagekostenmaatschappij Ryanair hebben een gemeenschappelijke eisenbundel opgesteld voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Als de directie daar niet aan tegemoetkomt, volgen er acties. Dat heeft de internationale transportarbeidersfederatie (ITF) bekendgemaakt.

In het ‘Ryanair Crew Charter’ staan de zaken opgelijst die Ryanair moet veranderen “om in lijn te komen met vergelijkbare werkgevers”, zo klinkt het. De eisen gaan onder meer over verloning, veiligheid, uurroosters en het recht op loon bij ziekte. Een andere eis is dat de contracten “expliciet de nationale wetgeving en rechtsbevoegdheid erkennen van het land waarin de werknemer is gebaseerd”, luidt het. Voor vakbondsman Paul Buekenhout (LBC-NVK), die mee vergaderde over de gemeenschappelijke eisenbundel, vallen de eisen uiteen in drie grote lijnen. “Ryanair moet de nationale arbeidswetgeving respecteren, het cabinepersoneel beschermen en de vakbondsorganisaties erkennen”, vat hij samen.

Deze zomer acties

Het charter werd opgesteld tijdens een meeting in Ierland. Volgens ITF en zijn Europese poot ETF was er een vertegenwoordiging voor de stewards en stewardessen van 80 procent van de Ryanair-basissen in Europa en van het voltallige grondpersoneel. “Als Ryanair niet snel en gepast reageert, dan dreigen er acties tijdens de zomer”, besluit ITF.

Overleg

Morgennamiddag houden verscheidene Europese vakbonden een persconferentie in Brussel over mogelijke acties bij Ryanair. Daar zullen vakbondslui uit België, Italië, Portugal en Spanje mogelijk concrete actiedata aankondigen.

De Ierse lowcostmaatschappij kondigde eind vorig jaar aan dat ze vakbonden zou gaan erkennen. Dat is intussen in enkele landen gebeurd, maar het gaat volgens de bonden niet snel genoeg en bovendien hebben de erkenningen nog niet geleid tot cao’s en betere loon- en arbeidsvoorwaarden, klinkt het.

Gisteren kondigden ook de Ryanair-piloten in Ierland aan dat ze op 12 juli zullen staken. Ryanair zelf waarschuwde eerder al voor een hete zomer.